Alan Benítez: deuda, el pase y posible demanda a Olimpia

Olimpia, bajo la presidencia de Miguel Brunotte, recibiría un par de demandas por las deudas que tiene el club con varios jugadores que no siguen en el plantel y que fueron rescindidos unilateralmente. Del grupo de futbolistas, Nicolás Domingo rompió el silencio, reveló los atrasos salariales y anunció que recurrirá a FIFA si no hay un acuerdo con respecto al tema. En la misma situación está Alan Benítez, quien integra la lista de los que no continúan para el segundo semestre.

Benítez, quien solo disputó 21 partidos en 18 meses, también exigirá al Decano el pago de los sueldos y las primeras atrasadas. En el caso del lateral derecho, el reclamo no solo pasará por la deuda de la institución sino por el tiempo de contrato que aún resta al defensor. A finales de 2019, en la era de Marco Trovato, suspendido posteriormente por la FIFA debido a amaño de resultados, el exLibertad había firmado un vínculo por cinco temporadas.

Como el contrato fue estipulado hasta el 2024, Benítez desea cobrar el dinero que corresponde por los próximos tres año y medio. La decisión de la directiva de Brunotte fue culminar los acuerdos de manera unilateral, por eso, los jugadores encaminarían una demanda contra la institución. Por su lado, Robert Ergas, quien arregló los períodos de pago, también recurriría al ente rector del fútbol si el Franjeado no cumple con los tiempos.