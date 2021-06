Domínguez: “Hay que dejar de mentir al socio”

“Me imagino que es para identificar la situación del club la contratación de la empresa, yo soy un invitado en la directiva, es algo que se debe hacer, es super sano. No podré contestar con exactitud sobre las finanzas, hay que dividir deudas con bancos, cosas internas con los jugadores, la pandemia pegó fuerte, quedaron algunos saldos y se dividen según a quien se le debe, la suma es grande”, dijo Domínguez a la 730 AM, ABC Cardinal.

Tiene una amistad a Marco Trovato y señaló que no hay que mentirle más al socio. “Tengo una amistad con Marco Trovato, tenemos que analizarnos todos como directivos de lo que pasa en el club. Sea lo que sea hay que dejar de mentirle al socio y al olimpista que está preocupado, hay que identificar a los responsables para que se hagan responsables de lo que pasa, por ahí viene la mano, la situación no es normal, hay que identificar a los responsables y tener un plan para revertir todo. Hay que ser serio con esto y lo que amerita es dejar de mentir al socio y hacer lo que hay que hacer”.

“Cuando hay un desfasaje tan grande hay que hacer el análisis de la situación, es grande la deuda”, añadió Domínguez.

Hay que decirle al socio cómo está el club. “El socio necesita escuchar la verdad, la situación no está bien y tenemos que decirles a ellos cómo está el club. No quiero entrar en polémicas, tienen que escuchar lo que pasa, la deuda es grande y hay que ser sinceros con el socio”.

Olimpia redujo sus egresos en un 40%. “Olimpia tuvo una reducción del 40% en el plantel de primera, las nuevas contrataciones están en u presupuesto que no se puede pasar, es parte del proyecto. Esta dentro de lo que se puede gastar. Tenemos que estabilizarnos de vuelta. Lo bueno es que el proyecto está y todos queremos sacar esto adelante”.

“Muchas cosas van a ir ocurriendo, no se puede volver a lo anterior. Hay capacidad económica para seguir teniendo equipos competitivos. Hoy tenemos el mismo equipo o mejorado a lo que teníamos gastando menos”, confirmó.

No comparte algunas declaraciones del ex presidente. “Respeto la opinión de Marco, no la comparto. Afectó en el ingreso semanal lo de la pandemia, cada dos semanas se jugaba de local, el socio dejó de pagar, afecta y disminuyó en el ingreso un 20 por ciento aproximadamente”.

Fue consultado si el quiere ser presidente de Olimpia. “En estos momentos mi interés es ayudar a los directivos actuales, en este momento no tiene ningún valor hablar conmigo, es un objetivo que tengo, pero Olimpia nos necesita discutiendo otro tipo de cosas”, concluyó.