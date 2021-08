Domínguez, con fe y esperanza

“No es lo que queremos como estamos en el campeonato, pero no es la primera vez que pasa, escuche a algunos ex jugadores hablando también, realmente esta copa nos hace estar muy concentrados y puede ocurrir cualquier cosa”, aseguró Domínguez a la 730 AM, ABC Cardinal.

Le da tranquilidad que Richard Ortiz juegue en el fondo. “Me da una gran tranquilidad, Richard tiene jerarquía, tiene hambre y eso me da tranquilidad, por mí muy bien que juegue ahí”.

“Siempre la victoria es el mejor resultado y que ellos no nos hagan goles. Lo que no podemos dejar de hacer es dejar de ser competitivo, el nivel que exige Flamengo tenemos que estar 110% concentrados y cuidar el cero, mientras eso tengamos controlados competiremos hasta el final”, añadió el directivo con relación a cómo deben encarar el partido ante los brasileños.

Señaló que muchos jugadores están en buen nivel. “Así como tenemos bajas, varios están en su mejor momento, Ramón Sosa recuperó el nivel, Derlis González está excepcional, Walter González estaba pidiendo pista y esta entero al igual que Roque. Olimpia tiene que dañar hoy y por eso es la apuesta por los cuatro que jugarán adelante”.

“Este equipo de Flamengo nos exige cuidarnos y también dañarle, es uno de los que tiene buenas individualidades y se pueden agrandar”, mencionó.

Sobre la explosión de petardos cerca del hotel donde se encuentra Flamengo, dijo. “Hay gente que sigue creyendo que los partidos se ganan así, y esta lejos de la realidad. Un equipo brasileño también hizo lo mismo y son cosas de la antigua copa que seguramente tendremos que ir a aguantar en la revancha. Son cosas que no hacen bien”.

Sobre la presencia del público afirmó que “creo que será importante la presencia de la gente, que haya dos mil personas en cancha de Olimpia es bueno, el hincha tiene que ir esperanzado, tener la paciencia necesaria porque jugamos con un equipazo y no será nada fácil”.

“Hay que ver el partido con fe y esperanza, somos Olimpia, son los favoritos y mantuvieron su equipo, tienen un ingreso anual de más de cien millones de dólares, pero tenemos lo nuestro y Olimpia pisa fuerte siempre. Hay que creer, tener mente positiva y espíritu ganador, los jugadores harán todo lo posible para ganar”, finalizó.