Olimpia confirma salida de Gutiérrez

“Álvaro Gutiérrez, dejó de ser el director técnico del plantel principal. Le deseamos éxitos en sus próximos proyectos”, indica Olimpia a través de su cuenta en la red social Twitter.

Le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.#NuestroClubNuestraEsencia ⚪⚫⚪ pic.twitter.com/0Hbccn3cdM — Club Olimpia (@elClubOlimpia) October 14, 2021

La información saltó este mediodía cuando a través de la 730 AM, ABC Cardinal se dio a conocer la renuncia del técnico uruguayo a la dirección técnica del decano. Los dirigentes decanos trataron de convencer al entrenador para seguir, pero no hubo marcha atrás y el uruguayo ya no es el entrenador de los franjeados.

El decano jugará el domingo ante Guaireña FC, a las 20:15, bajo la dirección técnica de Julio César Cáceres, quien comandará al plantel de manera interina.