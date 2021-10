“Será un fracaso que Olimpia quede fuera de la Copa Libertadores”

En el día después al clásico más añejo y a una semana del superclásico, William Mendieta analizó la derrota 3-1 contra Guaraní y apuntó a la posición que ocupa Olimpia en la tabla acumulativa. El resultado en Para Uno y la victoria de Nacional, dejó al Decano en zona de Copa Sudamericana. El mediapunta, que convirtió el 1-1 parcial al cierre del primer tiempo, reconoció que será “un fracaso” si el Franjeado no conquista el boleto al certamen continental de 2022.

“Totalmente va a ser fracaso. Un club como Olimpia no se puede permitir no ir a un campeonato tan prestigioso como la Copa Libertadores. Tenemos todavía chances, quedan quince puntos por jugar y el rival que está enfrente tiene tres puntos de ventaja”, comentó con respecto al Tricolor, que superó 2-1 a Libertad y es cuarto en la clasificación anual con 48 unidades. “De esto se sale trabajando, acá no hay secretos”, agregó Mendieta, quien regresó al fútbol paraguayo en este 2021.