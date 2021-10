Gutiérrez y su salida de Olimpia

“Nos fuimos con mucha tristeza porque no se dieron las cosas para trabajar como queríamos, Olimpia es uno de los clubes más grandes de Sudamérica, con una hinchada espectacular, tiene unas instalaciones increíbles pero sabíamos que estaba en una posición incómoda, sabíamos que podíamos sacar buenos resultados si lo que considerábamos prioritarias se podía dar. Surgieron cosas que a priori estaban solucionados y no íbamos a trabajar como queríamos, los jugadores estaban en su total derecho por la deuda que tenían con ellos, la situación se complicó y cuando vimos que no podíamos hacer nuestro trabajo, preferimos dar un paso al costado”, fue lo primero que dijo Gutiérrez a la 730 AM, ABC Cardinal.

“<b>No soy mago”</b>

Álvaro Gutiérrez señaló que pensaba que iban a estar solucionados algunos problemas, que Olimpia tiene un gran plantel, pero que él no es mago para que aparezcan los resultados.

“Pensábamos que iba a estar solucionado y no se pudo dar, cuando no tenemos las condiciones necesarias, es mejor salir. Tiene un gran plantel Olimpia, pero no soy mago para que aparezcan los resultados, nos basamos en la repetición, en lo táctico, en el buen ambiente, los jugadores entregaban todo pero había una situación dificil para realizar entrenamientos como los que queríamos”.

“Con nuestra metodología de trabajo no estaban dadas las condiciones, los jugadores reclamaban con lo justo y esta dirigencia, me consta que trabaja para conseguir los fondos, pero les salieron reclamos de todos lados y no podía mantener la tranquilidad para que podamos exigirles. Hay muchos que están bien en lo económico, otros no, es difícil salir de una problemática como esta”, añadió el uruguayo.

“<b>No se cumplía lo que exigíamos”</b>

“Estoy muy agradecido con la gente que me llevó al Olimpia, pero llegó un momento en que no veíamos que cumplían lo que exigimos y no podemos desarrollar el trabajo que queremos. Y en un club grande no hay excusas, no queríamos que nos saquen por no sacar resultados”, afirmó Gutiérrez en otro momento.

Mencionó que no veía que los problemas se pudieran solucionar en un tiempo corto. “Fueron varias cosas, no iba a haber una solución con el tiempo, cuando vimos que el ambiente estaba muy complicado porque no podían mentalizarse en el trabajo que hacemos, decidimos salir. La situación se dio así y cada uno tiene su parte de razón”.

<b>El recambio y los que vienen de las inferiores</b>

El ex técnico de Olimpia señaló que cuando habló con el presidente Miguel Brunotte sobre el recambio en el equipo franjeado.

“Uno de los lineamientos que tuvimos con el presidente era que de a poco iba a necesitar hacer el recambio porque muchos jugadores ya estaban con más de 32 años, lo que podíamos hacer era acelerar el proceso y reforzar con jugadores de la cantera y con los que tiene adentro”.

Está seguro que Olimpia saldrá de la crisis en la que se encuentra. “Olimpia va a salir de la crisis, estoy muy convencido, vi el grupo humano que ahí, son gente que lo quiere a Olimpia y viene una camada de jugadores muy interesantes”.

Y dio nombres de los jóvenes que vienen pidiendo pista en primera. “A mí me gusta mucho Mateo Gamarra, Adelio Zárate, arriba está Gustavo Peralta, Diego Duarte, me encanta Fernando Cardozo. Hay que ponerlos de a poco con gente de experiencia que los guíe, hay potencial en Olimpia”.

Aseguró que en varias ocasiones entrenaron a doble turno hasta que los jugadores le dijeron que ya no podían más. “Entrenamos varias veses doble turno, después nos comentaron que no había salida, se les debe dinero y están en su derecho de reclamarlo y a veces toman algunas medidas”.

“<b>Los jugadores no se guardan nada”</b>

Gutiérrez elogió a los jugadores del plantel de Olimpia porque no se guardan nada en los entrenamientos.

“Hay gente que le quiere mucho a Olimpia y los jugadores no se guardan nada, si hay que subir un cerro cien veces lo van a hacer. El esfuerzo tendrá que ser de todas las partes para sacarle a Olimpia de donde está. Tiene con qué salir adelante”.