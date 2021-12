Landaida y la intimación de Silva: “Sorprendió, a nosotros no nos gustó”

Este día se supo que Alejandro Silva intimó a Olimpia por deudas. El director deportivo del club, Enrique Landaida, se refirió al tema y su molestia fue evidente: “Sorprendió, a nosotros no nos gustó nada”.

“Hace tres días veníamos hablando con él para tratar de solucionar. El presidente estaba hablando con él”, comentó Landaida quien quedó descolocado con la determinación tomada por el uruguayo. En charla con el Cardinal Deportivo añadió que “el presidente está hablando con cada jugador” para buscar una solución en buenos términos con el plantel.

“Que pase esto para nosotros no es bueno”, subrayó. Enrique Landaida, además cree que lo ocurrido con Silva no volverá a repetirse con otro atleta: “No creo que haya ninguna otra”. Por su parte, el agente de futbolistas Regis Marques busca para sus jugadores un buen arreglo, pero aclaró que no aceptarán una rebaja salarial.