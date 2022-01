Landaida respondió a Almeida: “En ningún momento he faltado a la verdad”

Iván Almeida señaló que Enrique Landaida, director deportivo de Olimpia, “faltó a la verdad” y el franjeado respondió. “En ningún momento he faltado a la verdad. Quiere instalar eso”, respondió en charla con el Cardinal Deportivo.

Las declaraciones de Almeida se produjeron tras la ausencia de su hijo y de otros chicos de las Divisiones Formativas en la lista de jugadores que harán la pretemporada. Almeida relató que desde hace una década se acostumbra llevar a cuatro jóvenes de las Formativas para que realicen la pretemporada con el plantel principal y que para este año su hijo Matías Almeida fue uno de los invitados.

Por su parte, Landaida aseveró que “tenemos muchos jugadores con buenas condiciones. Se tomó una decisión, pero en ningún momento se comunicaron con el chico”. Acotó: “Sé cómo actué, cómo me manejo. Estoy tranquilo en ese sentido”.

Iván también comentó que Landaida le debía devolver una llamada y que no lo hizo. “Tengo forma de demostrar que le devolví la llamada, pero no quiero entrar en eso”, declaró el director deportivo. Para finalizar, Landaida informó que este año “no subió ningún chico” para codearse con el plantel principal durante la pretemporada.