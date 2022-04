Regis: “Los del 2002 jugaban en pedo y salieron campeones”

Guillermo Paiva, futbolista de 24 años con actualidad en Olimpia, recibió una sanción a causa de una indisciplina que lo excluyó del plantel que viajó a Uruguay para enfrentar a Peñarol por la Copa Libertadores. El motivo de la suspensión se había dado luego la viralización de un video en redes sociales, donde el futbolista participa de una fiesta junto a su compañero de equipo Santiago Vera, horas después de la derrota del decano ante Nacional y a menos de 48 horas de un próximo partido.

El agente del futbolista, Regis Marques, se pronunció acerca de lo ocurrido y brindó un contexto detallado de la situación: “Era el cumpleaños de su novia. El castigo es muy duro, si van a suspender a todos los jugadores por esto, no va a haber fútbol”

“Ojalá que la decisión sea acertada, me molesta un poco. Si él (Guillermo Paiva) fuera un referente, no creo que el actuar sea el mismo. Yo no meto en las decisiones del club, pero respeto”.

El agente brasileño, también dio a conocer la reacción de Guillermo Paiva ante la decisión que lo excluyó de la lista de viajeros a Uruguay.

“A Paiva no le gustó la sanción, pero respeta. Podrían haber tocado en su sueldo o alguna otra sanción”.

“No estaba en un boliche, no veo nada de malo. Guille se equivocó mucho, yo le banco esta vez. ¿Vas a cambiar la fecha del cumpleaños de su novia porque Olimpia perdió?.

El video y las fotos de Guillermo Paiva y Santiago Vera, en medio de una fiesta, mientras sostenían vasos con lo que se especula serían bebidas alcohólicas; generó todo tipo de repudio por parte de los hinchas del Decano. Regis Marques, cerró la charla con el Cardinal Deportivo, con una frase contundente:

“Los del 2002 jugaban en pedo y salieron campeones, lo que pasa es que no había redes sociales. Si rinden en la cancha, yo mismo les acompaño al quilombo. Hay mucha hipocresía, tienen que medir a todos con la misma vara” concluyó el agente.