Brian Montenegro: “Me gustaría volver a jugar en Olimpia”

Brian Montenegro, quien se encuentra a préstamo en el Atlético Goianiense, pasó por la mesa del Cardinal Deportivo y detalló las vivencias del futuro cruce ante Olimpia, en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Todos dijeron que era un buen equipo y con buenos jugadores. Antes de que entre a la Sudamericana, la mayoría quería que nos toque Olimpia y la verdad que yo también lo quería”.

“Puede ser en el Mané Garrincha o Serra Dourada, pero no sé si este último reúne los requisitos de Conmebol”, aseveró el ‘Poeta del gol’ sobre los detalles del partido.

Un Montenegro con corazón dividido, debido a su vínculo con la institución franjeada, de la que todavía forma parte contractualmente. El futbolista de 28 años habló sobre su inestable presente en el fútbol brasileño y dejó picando la pelota en el campamento decano.

“Tengo contrato hasta el 30 de junio, ahora no estoy yendo para los partidos, estoy quedando para trabajar para mí mismo. Jugué 4 o 5 partidos desde el comienzo, después me tocó entrar poco tiempo. Creería yo que se me termina el contrato y no estoy para renovar, quiero definir lo antes posible”.

“La verdad que me gustaría volver a jugar por el Club Olimpia, para tener mi revancha como jugador. Tengo cosas nuevas que aportar, ojalá se pueda dar”.

“Depende del presidente de Olimpia, cuando él quiera yo estoy allá. Hay que arreglar con la parte legal del club, nosotros estamos dispuestos a hablar. Dependería mucho si él (Miguel Cardona) habla con mi representante, aún no tuve una conversación directa”, declaró Brian Montenegro de manera contundente y entusiasta.