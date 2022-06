Julio César Cáceres y toda la actualidad de Olimpia

El Decano se prepara para afrontar jornadas intensas, intercalando entre el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana, esta última la de mayor prioridad. El entrenador, Julio César Cáceres, habló con el Cardinal Deportivo y dio detalles de los trabajos que vienen realizando, teniendo en cuenta la actualidad de cada jugador.

“En estos días en los que no tenemos competencia, estamos trabajando en la villa, haciendo hincapié en recuperarnos bien en la parte física y mental. Nos centramos en nuestros jugadores y los jóvenes, eso es muy meritorio”.

Antolín Alcaraz y su estado físico actual

“Antolín trabaja normalmente hoy día, está bien. Seguía con una molestia en la rodilla, pero esperamos contar pronto con su presencia. Es importante en la estructura de Olimpia”.

Richard Ortiz, referente máximo

El capitán, si bien se encuentra en medio de una recuperación física, forma parte de la gira asiática de la Selección Paraguaya. Cáceres explicó su relevancia en este proceso del Decano.

“Es muy importante en el esqueleto de nuestro equipo, él había resentido la lesión, siempre esperamos hasta el último día antes del partido para utilizarlo. Es un jugador que nunca levanta el pie del acelerador”.

“Lo más importante para nosotros es poder recuperarlo. No lo vamos a utilizar por lo menos en el primer partido del torneo local, pero mañana llega y va a decir ‘yo quiero jugar’. Él está muy comprometido, pero también tenemos que ser inteligentes y al menos darle dos días de reposo cuando vuelva”.

Guillermo Paiva, bajo riendas

“A Paiva lo tenemos que insistir más, a veces se desconecta por alguna situación que termina siendo incomoda. Busca impresionar al árbitro, se cae al sentir el contacto, a mí eso me molesta”, manifestó.

“Yo le dije que lo marcaría en la práctica y que le voy a dar paliza, si se cae no va a jugar. Vamos a seguir trabajando con él, tiene potencia y es rápido, hay que ir mejorando la concentración y que no se discuta por boludeces que no sean provechosas para el club”. expresó.

