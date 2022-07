¿Olimpia comprometido con el descenso?: los detalles de las deudas con FIFA

Olimpia sigue en tentativas de solucionar su agraviante problema con las demandas provenientes de la FIFA. El ex dirigente de la institución, Ricardo Doria, habló con el Cardinal Deportivo y describió los matices de la operación, puntualizando en la deuda por Derlis González con el Dinamo Kiev.

“A mí me pidió el presidente que le acompañe en la gestión de la FIFA, algunas están en estado sentencia y pueden comprometer al club en el tema de descenso, pérdida de puntos, contratación e inferiores”.

“De la pérdida de puntos al descenso, hay semanas de diferencia. No hay un plazo muy largo. Derlis (González) es la parte más importante, la mitad de la deuda prácticamente. Son 14 procesos más y una deuda que ronda los 12 millones”.

“Lo de Derlis está en estado de ejecución, después está la de Diego Polenta, Nico Domngo, Adebayor, esas son las más avanzadas”.

Sobre algunas de las posibles soluciones, Doria explicó: “Haremos una asamblea el 7 de septiembre, donde nos autoricen a emitir bonos para poder captar fondos. 10 personas pondrían 500 mil dólares y máximo 1 millón, queremos formar 10 grupos. Se le entregaría un bono a cada uno”.

“Se planteó la posibilidad de que Olimpia pase a ser una Sociedad Anónima. Se habló con la APF y también con algunos parlamentarios para promover una ley. Sería una solución para clubes endeudados”.

El ex dirigente franjeado cerró la charla asegurando que tuvo contacto con el ex presidente, Marco Trovato, para tratar de buscar más opciones: “Le llamé a Trovato, me quiso dar ideas. Nosotros ya no necesitamos, necesitamos aportes para enfrentar este momento crítico”, sentenció.