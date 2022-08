“Voy a pedir la expulsión de Marco Trovato del Olimpia”

Olimpia conformó un Tribunal de Disciplina, que según el Dr. José Casañas Levi, “se abocará en una denuncia concreta sobre una conducta concreta”. En consecuencia, un grupo de socios del club planea presentar un pedido de expulsión del ex presidente Marco Trovato, quien fue suspendido de por vida por la FIFA debido a amaño de resultados.

Trovato renunció al cargo antes de la asamblea de octubre de 2020 en la que asumió Miguel Brunotte, quien fue reemplazado en 2021 por Miguel Cardona. Desde entonces, el Decano sufrió económicamente por una deuda económica de más de US$ 50.000.000 que dejó el ex titular, que a causa de la sanción no puede ejercer ningún cargo en la institución.

Federico Frutos confirmó al Cardinal Deportivo que “personalmente” pedirá ante el nuevo Tribunal de Disciplina de la entidad la “expulsión de Marco Trovato del Olimpia”. “En forma personal te estoy diciendo que como mínimo hay que pedir la expulsión de Marco Trovato del Olimpia”, señaló el socio vitalicio, que realizará una reunión con otros olimpistas.

“Nos vamos a reunir un grupo de olimpistas. Sería un petitorio contra Marco Trovato. También se va a pedir la investigación para saber como se llegó a la deuda”, agregó Frutos, quien también responsabilizó del momento financiero a Brunotte. “Brunotte figuraba como presidente pero el que manejaba el Olimpia todavía era Trovato”, finalizó a ABC Cardinal.

