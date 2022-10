“Se están tomando con alguien que no tiene nada ver y eso es muy cobarde”

Tacuary cayó este miércoles por 1-0 ante Olimpia en el Manuel Ferreira por la fecha 15 del Torneo Clausura 2022. Iván Ameida, estratega de los de barrio Jara, habló sobre el duelo que le tocó vivir ante un equipo donde llegó a ser asistente técnico y donde también tuvo paso en la divisiones menores.

“Para nosotros enfrentar a Olimpia es especial. Jugar contra el equipo donde te querés mostrar y donde es tu sueño estar, es especial. Al terminar el partido, la hinchada de Olimpia aplaudió a Tacuary por todo lo que demostramos y sabiendo las diferencias abismales que existen”.

Almeida también dedicó un apartado a hablar sobre su relación con el técnico de Olimpia, Julio Cáceres, y apuntó hacia algunas represalias contra su hijo Matías Almedia (17 años), que se encuentra en las formativas de la franja.

“Nadie tiene la obligación de ir a saludar a alguien que no quiere, ni uno ni el otro. Yo nunca tuve amistad con Cáceres, nunca tuve su teléfono y si yo lo tengo agendado es porque él me llamó a mí, no porque yo le llame a él. Yo nunca le pedí nada a él, ni tengo porqué”.

“Todo el mundo sabe que Mati está en Olimpia, se portaron mal con él y ahora está en la Sub 18 entrenando en Villeta. Se están tomando con alguien que no tiene nada que ver y eso es muy cobarde de su parte”, sentenció Iván.