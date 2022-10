Una demanda menos en FIFA: Acuerdo entre Olimpia y Ergas

El futbolista Robert Ergas, quien había llegado a Olimpia en el año 2020 y solamente disputó 5 partidos, anunció este miércoles en el Cardinal Deportivo que ya se produjo un acuerdo total con el franjeado, luego de que el uruguayo recurriera a la FIFA para exigir el pago de cuotas atrasadas.

“Todo empezó cuando se llegó a un acuerdo en la rescisión de mi contrato luego de mi lesión, entre el club, mi empresario y yo. Olimpia me abonó la primera cuota de tres y las otras dos no cumplió”, detalló el lateral de 24 años sobre cómo se originó el conflicto con el franjeado.

“Luego muchos meses nadie me dio respuesta y me tuve que reunir con mi abogado a hacer la intimación legal. La FIFA dio el fallo a favor. La dirigencia nueva me ha tratado bien, estoy muy contento de la predisposición de arreglar las cosas, llegamos a un acuerdo”, añadió.

“Nunca quise complicar al club. Ahora llegamos al acuerdo, renuncié al 20 por ciento de la deuda que tenían conmigo, la cedí. Además me hice cargo de una parte de los impuestos y listo. En una cuota sola me abonó el club”.

“Hace un rato acabo de enviar el acuerdo firmado por mí y la gente de Olimpia, ya lo tienen los abogados del club. Si bien la FIFA dio el fallo a favor, llegamos a un acuerdo”, sentenció.