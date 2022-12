Éber Aquino, nuevo director del Departamento de Árbitros de la APF

Oficial: Éber Aquino es el nuevo director del Departamento de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). El organismo rector del fútbol paraguayo confirmó la asunción del juez con un anuncio de conferencia de prensa, que fue programada para el miércoles a las 10:00 en la sede de la entidad, en la ciudad de Luque.

De esta manera, la APF también finaliza el ciclo de Horacio Elizondo, quien asumió a finales de 2018. En noviembre pasado, Robert Harrison había explicado que tenía pendiente una reunión con el argentino, calificando que el ex referee FIFA realizó “un gran trabajo”. “Creo que ha hecho un gran trabajo al igual que (Pablo) Silva”, agregó.

Por otra parte, también había señalado que todos los errores en el arbitraje local no eran culpa de Elizondo. “Siempre hay errores, pero no siempre por los errores se le puede culpar al director. Ocurren y no solamente en nuestra liga, sino que también en las mejores ligas de fútbol, como en la liga inglesa. No todos los errores subsana el VAR”, culminó.

