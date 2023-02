“Hasta el momento Jhohan Romaña no está habilitado”

Olimpia levantó la sanción de la FIFA y oficializó con Jhohan Romaña. El colombiano comenzó a activar desde el lunes, día en que el plantel regresó a los entrenamientos después de la derrota 1-0 ante Sportivo Trinidense en Encarnación. El central es la principal alternativa para reemplazar a Mateo Gamarra en los próximo dos cotejos, principalmente en el superclásico.

Lea más: Mateo Gamarra: roja directa y fuera del superclásico con Cerro

Gamarra está suspendido por la roja directa que recibió contra el Triki y no estará a disposición ante Guaireña y Cerro Porteño. En consecuencia, Julio César Cáceres apostaría por Romaña, pero a cinco días del siguiente encuentro, el ex Guaraní todavía no está habilitado. “Entiendo que hasta el momento no”, expresó Diego Serrati al Cardinal Deportivo.

El representante de Romaña, quien firmó por una temporada cedido a préstamo (sin cargo) por el Austin FC, reveló que conversó con los directivos de la Major League Soccer (MLS), organismo que debe enviar los documentos a la Asociación Paraguaya de Fútbol. “Estuve hablando con la gente de la MLS para que lo habiliten lo antes posible”, finalizó.

Lea más: Derlis González y la insólita acción en la que falló arco libre