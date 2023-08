Olimpia: La lista de los viajeros con Derlis González convocado

Olimpia viaja rumbo a Río de Janeiro, donde el jueves disputará la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. El técnico Francisco Arce citó a 25 jugadores, entre los que aparece Derlis González. La convocatoria del delantero es la primera desde la fractura de tibia que sufrió el 19 de marzo, en la victoria 1-0 sobre Libertad en Para Uno por el fútbol paraguayo.

Derlis superó la etapa de recuperación y hace varias semanas trabaja con el grupo con el fin de llegar a un cien por ciento en el aspecto físico. Hace una semana, posterior al superclásico, el futbolista de 29 años había realizado fútbol por primera vez: junto a Saúl Salcedo y con el fin de recuperar ritmo, disputó en la Villa Olimpia un partido contra un selectivo del Franjeado.

¿Derlis González jugaría ante Fluminense en el Maracaná?

La presencia de González entre los viajeros no significa que este completamente a disposición de Arce para el choque contra los brasileños en el estadio Maracaná. El plan del DT es que el delantero no pierda entrenamientos mientras el plantel está en Brasil. Además, el césped del escenario no está en condiciones para el retorno del ex Santos y Dinamo Kiev.

Los futbolistas tendrán este miércoles un último entrenamiento, desde las 15:00, con una movilización liviana y recreativa, en el Complejo Deportivo del Botafogo de Roberto Fernández y Botafogo. Antes, al mediodía, en hotel de concentración, el Windsor de la localidad carioca, el entrenador paraguaríense y un jugador realizarán la conferencia previa al encuentro.

La lista de viajeros de Olimpia a Río de Janeiro