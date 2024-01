Los 24 convocados de Olimpia con una novedad: concentra Rodney Redes

Olimpia disputará el sábado la tercera fecha del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. El Franjeado buscará encadenar otra victoria, esta vez, frente a Nacional, que todavía no triunfó en el certamen. El partido será el sábado 27 de enero, a las 20:50, en el estadio Defensores del Chaco. En la víspera, el club reveló la nómina: fue citado Rodney Redes.

Lea más: Aaron Molinas no jugará en Olimpia: será refuerzo de Defensa y Justicia

Por primera ocasión, el ex Guaraní y ex Austin FC de la Major League Soccer integra una lista de convocados. Después de 3 temporadas, 54 partidos y 1 solo gol con la franquicia estadounidense, el mediocampista ofensivo retornó al fútbol paraguayo y podría debutar con la casaca del Decano. El volante no juega un partido oficial desde el 25 de setiembre de 2023.

Olimpia: cambios en la lista de 24 concentrados

Por su parte, quedaron fuera la lista de 24 jugadores el lateral izquierdo Fernando Román (jugó los 90 minutos) y el atacante Matías Almeida (fue reemplazado en el entretiempo) quienes fueron titulares en el triunfo 1-0 sobre Tacuary en la ciudad de Encarnación. En lugar del defensor y del atacante, el entrenador Francisco Arce llamó a Fredy Colmán y a Redes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp