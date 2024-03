El único cambio de Martín Palermo para el estreno en la Sudamericana

Olimpia debutará el jueves en la Copa Sudamericana 2024. El Franjeado disputará la Fase Preliminar contra Sportivo Ameliano en la segunda y última serie paraguaya. Un día después de Guaraní y Sportivo Luqueño, este miércoles a las 21:30 en el Defensores del Chaco, el Decano buscará el pase a la fase de grupos, el objetivo económico y deportivo del primer semestre.

Lea más: Flavio de Souza, el árbitro de Sportivo Ameliano vs. Olimpia

En la víspera del choque ante la V Azulada, que también será en Sajonia y a la misma hora del partido de hoy, el entrenador Martín Palermo tiene perfilado el equipo en gran porcentaje. Los planes del DT cambiaron por la suspensión confirmada de Fernando Cardozo, quien fue expulsado ante Fluminense en la Copa Libertadores pasada y deberá cumplir una fecha de sanción.

Fernando Cardozo, titular desde el regreso

Palermo pierde a una pieza importante: desde el regreso de la selección paraguaya Sub 23 luego de conquistar el Preolímpico 2024 en Venezuela y clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024, el mediocampista fue titular en los tres juegos que disputó el Rey de Copas: 1-1 vs. Cerro Porteño, 3-1 vs. Guaraní y 1-0 vs. Sportivo Luqueño. El técnico ya tendría al reemplazante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Fernando Cardozo:suspendido y baja ante Sportivo Ameliano

Carlos Arrúa sería la única modificación

Por la ausencia de Cardozo, el técnico argentino realizaría solo un cambio, que sería el ingreso de Carlos Arrúa, quien entró en el segundo tiempo (por Alex Franco a los 83′) del triunfo 1-0 sobre el Auriazul por la octava fecha del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. El resto de la alineación, con Fredy Colmán continuando en el once, sería el mismo que jugó el fin de semana.

La probable formación de Olimpia vs. Sportivo Ameliano, por Copa Sudamericana 2024

Gastón Olveira; Carlos Espínola, Saúl Salcedo, Junior Barreto, Fernando Román; Carlos Arrúa, Alex Franco, Richard Ortiz, Fredy Colmán; Lucas Pratto y Kevin Parzajuk.