“Miguel Cardona parecía un tipo recto, pero me cagó el pelado”

Juan Patiño reveló la razón por la que no fichó por Olimpia. El defensor había firmado contrato con el Decano, entonces dirigido por Francisco Arce, pero no superó la revisión médica y acabó rescindiendo. Este viernes, en el día después de la victoria y clasificación con Sportivo Ameliano a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024, recordó el regreso frustrado al Franjeado.

“Ellos me bajaron después de la nota que sacó Olimpia. A uno le puede dejar sin equipo. Difícilmente después de ver un comunicado así quién te va a contratar”, comenzó Patiño, quien sufre de una lesión crónica en la espalda. A causa de este inconveniente, el ex Cerro Porteño no pasó las pruebas y terminó vistiendo la camiseta de la V Azulada.

Juan Patiño y la prueba médica en Olimpia

Patiño contó que ya habían pasado dos días de la revisión médica sin saber noticia alguna. “Nadie se comunicó conmigo, ya era raro, ya pasaron dos días de la prueba y le escribo a Diego (Serrati, repesentante) y ledigo qué estaba pasando. Me envía el resultado de que no había pasado la prueba médica”, mencionó el zaguero en el Cardinal Deportivo.

Juan Patiño firmó y rescindió con Olimpia

Patiño mencionó que no pidió explicaciones a Cardona, señalando que “me cagó el pelado”. “Tampoco pedí explicaciones y rescindí mi contrato porque yo había firmado ya. Rescindí y fui a Ameliano. Tampoco le pedi más explicaciones a Cardona, quien fue el que me llamó. Hablé bien con él, parecía un tipo recto y al final me cagó el pelado”, disparó el jugador de 34 años.