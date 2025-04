Fabián Bustos: “Cada partido es una posibilidad de empezar a mejorar el rumbo”

Olimpia disputa el miércoles un partido clave de Copa Libertadores 2025. El Decano no tiene margen de error contra Peñarol por el Grupo H y está obligado a ganar para continuar con chances de clasificar a los octavos de final. Fabián Bustos habló en la víspera del encuentro y aseguró que “el grupo trabajó muy bien y estamos convencidos de lo que vamos a hacer”.

“Cada partido es una posibilidad de empezar a mejora el rumbo y tratar de conseguir resultados. Los mejores equipos del continente están en esta competición y cada partido tiene su complejidad”, expresó el técnico argentino, que debutó el fin de semana con victoria 3-1 sobre Sportivo Luqueño por la décimo quinta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo.

“Estamos en condiciones de disputar y pelear de igual a igual y, con nuestra gente intentar conseguir el resultado”, mencionó. “El grupo trabajó muy bien y estamos convencidos de lo que vamos a hacer (...) Yo veo el equipo entregado, que trabaja, que está bien armado, que tiene variantes y jugadores con mucha capacidad par competir a este nivel”, finalizó.

Fabián Bustos no reveló la formación de Olimpia

Fabián Bustos no reveló la formación porque desea esperar las últimas 24 horas previas al juego. “No me gusta anticiparlo, no es nada del otro mundo, simplemente porque los tiempos para todos es igual. No vamos a ganar porque ocultamos el once”, explicó el DT, que planifica una serie de modificaciones, que podría incluir el cambio de sistema.