Víctor Quintana defendió a Richard Ortiz: “Somos egoístas con él”

Olimpia enfrenta el sábado 3 de mayo a Cerro Porteño en el segundo superclásico de la temporada 2025 del fútbol paraguayo. En la antesala del partido, Víctor Quintana salió al cruce de las críticas contra Richard Ortiz, uno de los apuntados por los hinchas en este mal momento del Decano, que no pelea por el torneo Apertura 2025 y quedó último en el Grupo H de la Copa Libertadores 2025.

Lea más: Dani Güiza: “Recuerdo los clásicos porque siempre ganábamos”

“Me pongo en la piel de Richard y me pone nervioso que la gente le critique”, disparó Quintana al Cardinal Deportivo. “Es un tipo que siempre puso la cara por Olimpia. Siempre defendió como tenía que defender, en el torneo local, en los momentos difíciles y en la Copa Libertadores. Te hace ganar partidos y la gente no le perdona”, añadió el campeón de América con el Franjeado en 2002.

“Richard Ortiz es el tipo más sacrificado del plantel”

Quintana aseguró que “somos egoístas” con Ortiz, quien en la ronda anterior cometió un error que acabó en gol de Sportivo Trinidense. “Es el

Unite al canal de ABC en WhatsApp

tipo más sacrificado del plantel o en la cancha siempre. Hay días en los que no le sale nada o no le sale lo que quiere, pero somos egoístas con él”, finalizó el ex futbolista del Rey de Copas, que también conquistó tres títulos de Liga (1998, 1999 y 2000).