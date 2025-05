Fabián Bustos y los 3 goles que recibió Olimpia: “No tiene nada que ver la linea de tres”

Olimpia fue goleado 3-0 por General Caballero de Juan León Mallorquín en la fecha 18 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. La primera victoria histórica del Rojo de Ka’arendy sobre el Decano también significó el final del invicto del ciclo Fabián Bustos, quien fue criticado por los hinchas en el Luis Alfonso Giagni por repetir la línea de tres defensores.

Lea más: Fabián Bustos y la derrota 0-3: “Jugamos un partido muy malo”

Bustos defendió el sistema y explicó que no fue culpa de los tres tantos que recibió el Franjeado. “No tiene nada que ver la idea. Fueron errores... nos hacen un gol de lateral, que habíamos trabajado, que sabíamos que jugaban largo con González (Clementino). Lo trabajamos y después nos hacen un gol de córner. Son errores que no los podes cometer”, señaló.

“Te hacen un gol de lateral y de córner”

El DT insistió que la zaga con tres centrales no fue la causa de haber perdido el partido. “Hemos jugado con linea de cuatro y linea de tres en distintos pasajes. No tiene nada que ver. Te hacen un gol de lateral y te hacen un gol de córner, de pelota parada. No tiene nada que ver la línea de tres”, siguió Bustos, quien mostró enojo por las reiteradas consultas sobre la línea de tres.

“Fue perder la marca en los dos goles”

“Que tiene que ver el lateral o la pelota parada con los sistemas. Fue perder la marca en los dos goles. perder una situación de juego real. Eso no depende de un sistema. Entiendo lo que hablan, pero no tiene nada que ver con los errores que cometimos con los dos primeros goles o en los tres goles porque el tercero también”, finalizó el entrenador cordobés en la conferencia de prensa.