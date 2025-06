Olimpia: Caso Cardozo, en “stand by”

En principio, el retorno del volante Fernando Cardozo al Olimpia iba a ser facilitado con el traspaso del golero franjeado Juan Ángel Espínola a Newell’s Old Boys, pero el hecho que no haya prosperado esta operación terminó afectando a Cardozo, que no seguirá en el club rosarino.

De todos modos, la llegada del volante al Bosque no se puede descartar, teniendo en cuenta la necesidad que tiene Newell’s de liberar cupos de extranjeros.

Son tres los futbolistas asegurados para el segundo semestre, el atacante Carlos Sebastián Ferreira (27), el mediocampista Giovanni Bogado (23) y el también atacante Juan Manuel Romero (24), quien regresa tras su paso por Trinidense.

La siguiente contratación será el volante de contención Lucas Ramón Romero (22), actualmente el Recoleta FC. El espigado jugador, de 1,90 m. de estatura, es natural de Choré (San Pedro), jugó en su pueblo en el Panchito López, desde donde llegó a las formativas de Libertad. Su irrupción en el profesionalismo se dio en 2023, de la mano de Tacuary.