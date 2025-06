Giovanni Bogado: “Jugar en Olimpia es un sueño”

“Me siento muy bien por llegar a un club muy grande”, expresó Bogado en la Villa Olimpia, donde el Decano abrió sus puertas a la prensa en la sesión matutina de entrenamiento. “Ahora trataré de demostrar lo que venía haciendo. De a poco voy conociendo a mis nuevos compañeros y toca demostrar dentro de la cancha”.

El mediocampista se refirió a la trascendencia de este paso en su carrera: “Para todo jugador, jugar en Olimpia es un sueño. Para mí, para mi familia, también para mis amigos, ahora toca demostrar”. Destacó la rápida integración con el plantel: “Encontré un grupo con muchos jóvenes, tratamos de conocernos, nos conocemos cada día más dentro de la cancha, como también fuera del campo”.

Consultado sobre su posición ideal en el campo, Bogado mostró flexibilidad, aunque con una preferencia clara: “No tengo problemas, pero venía jugando de doble 6, me siento más cómodo, más libre, porque tengo la cancha de frente”. Además, reveló la consigna del cuerpo técnico: “El profe me pidió que agarre la pelota, que tome el compromiso de que si pierdo el balón, lo vuelva a intentar. Por suerte tengo compañeros que me cubren bien”.

La buena sintonía con su experimentado compañero Richard Ortiz también fue un punto a resaltar: “Compartimos habitación, siempre venimos hablando de lo que podemos hacer. Él tiene mucha experiencia, me trata de hablar, siempre es bueno tener un compañero así”. Subrayó la competencia interna como un factor positivo: “Estamos entre muchos, como pueden ver, tenemos una competencia sana, lo importante es sumar”.

Finalmente, Bogado envió un mensaje de optimismo a los hinchas franjeados: “Que se ilusionen, porque estamos trabajando de la mejor manera, hicimos una buena pretemporada y creo que vamos a demostrar todo lo que venimos haciendo en la pretemporada”.

Olimpia realizó hoy su cuarto entrenamiento de la semana. Esta sesión matutina fue la penúltima antes del esperado enfrentamiento contra Racing de Avellaneda, que se disputará este sábado 28 de junio, a las 16:00, en el estadio Defensores del Chaco.

Este amistoso será el tercero y último previo al debut en el Torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo, programado para el domingo 6 de julio, a las 16:00, contra Nacional, nuevamente en Sajonia. En sus anteriores partidos de preparación, el Rey de Copas goleó 4-0 a la Categoría Reserva y derrotó 2-0 a Fernando de la Mora de la División Intermedia.