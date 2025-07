Faustino Barone a Olimpia: “Un sueño que un grande se fije en mi”

Faustino Barone será el noveno refuerzo oficial de Olimpia. El atacante paraguayo-uruguayo de 19 años, nacido en Asunción el 11 de mayo de 2006 (su padre Deivis Barone jugaba en Libertad), aterrizó este miércoles al país para firmar por cuatro temporadas con el Decano, que por su lado adquiere de River Plate de Montevideo el 70% del pase.

“Es un sueño que un club grande se fije en mi”, expresó Barone a los medios en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. “Vengo con muchos sueños. Fue todo muy rápido. Es un sueño muy grande, una ilusión enorme y con muchas expectativas y ganas”, añadió el futbolista, que debutó en Primera División con el Darsenero en 2023.

Faustino Barone: “Mi primer paso en el exterior”

Barone mencionó que la llegada al Rey de Copas es “muy importante” no solo por la grandeza del club sino que también, porque “es mi primer paso en el exterior”. “Muy importante y no solo porque vengo a un club grande, sino que también porque es mi primer paso en el exterior”, puntualizó el delantero, que pasó por las Sub 17 y Sub 20 de Uruguay.