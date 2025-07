Rodrigo Nogués y la elección por Ramón Díaz: “porque queremos salir campeones”

“¿Para qué están ellos y a dónde apuntamos? Es porque queremos salir campeones. Queremos salir campeones y llegar a lo mejor. Así que la respuesta es esa. Es un vínculo, en principio, de un año, con opciones renovables, vamos a ir mirando, lo cerramos de esa manera. Consideramos también la amistad que tienen ellos con nosotros, con muchos miembros de la comisión directiva, con gente importante que está siempre apoyando al club. Y bueno, un poco ese entorno también hizo que podamos ayudar a concretar esto rápido”, manifestó el dirigente.

El presidente detalló cómo la relación preexistente con Emiliano facilitó la llegada de los Díaz al club: “Realmente, con Emiliano nos une una amistad de muchísimos años. Siempre dijimos en broma, o en serio y en broma, que algún día tenía que venir a Olimpia y esa es una semillita que venía creciendo. Creo que las circunstancias se dieron. Realmente se alinearon muchos factores en muy poco tiempo, en horas, posterior a la decisión del cambio de timón. Afortunadamente llegamos muy rápido a un entendimiento y obviamente ayuda que nos conocemos hace muchos años. De ambas partes ya se sabía qué esperar y qué podíamos dar el uno al otro, y eso facilitó muchísimo que podamos concretarlo de manera rápida”.

Sobre la celeridad de las negociaciones, el titular franjeado añadió: “El vínculo, la relación que ya teníamos, ayudó mucho a que la charla no fuera algo largo. Hablamos recién el lunes a la mañana. Obviamente habíamos hablado con Emiliano de totalmente otras cosas durante el fin de semana. No estábamos ni en los planes de que esto pase o que el martes a la mañana hablemos de esto. Le llamé antes de que viaje porque estaba viajando esa noche y le pregunté si le podía interesar a él y a Ramón el desafío, y nos sentamos a hablar y en media hora lo liquidamos prácticamente. Así fue, no hay mucho más que eso”.

Finalmente, el “Coto” franjeado también se refirió a la polémica frase en la que calificó como una “estupidez” el rumor sobre la destitución de Fabián Bustos, que se terminó dando luego de la derrota frente a Trinidense. “La verdad es que las situaciones ocurren. Yo califiqué, sí, me parecía una idea estúpida. Yo no le llamé a nadie estúpido, me parecía una idea estúpida porque realmente no había nada en el momento en que tiraron esa información. No nos habíamos ni siquiera planteado eso. Entonces el fútbol es muy dinámico, la decisión hay que tomarla a veces de manera rápida, y eso fue lo que ocurrió posterior al partido. No tenía nada que ver con la información que se había tirado la semana anterior, esa es la realidad”.