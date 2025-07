Emiliano Díaz asegura que la materia pendiente es sostener la intensidad

Díaz no se guardó nada al evaluar el rendimiento de su equipo, haciendo hincapié en la falta de consistencia a lo largo de los 90 minutos. “Entramos en un bache el segundo tiempo, y creo que este partido fue exactamente igual al anterior. Tuvieron la fortuna de un solo tiro al arco y nos hicieron el gol. Ahora acá no hay excusas y hay que seguir trabajando. Intentar sostener eso los 45 minutos, un poquito más de tiempo. Sobre todo el tema de intensidad, seguir manejando el tema de las cargas para que puedan sostener la intensidad durante más de 60, 70 minutos, que cualquier equipo lo sostiene. Estamos intentando trabajar en eso y lo seguiremos haciendo”, afirmó el asistente técnico, visiblemente enfocado en mejorar la condición física de sus jugadores.

La salida de Facundo Zabala dejó una vacante importante en el lateral izquierdo, un tema que Emiliano Díaz abordó con claridad. “Trabajaremos para reemplazarlo. Acá no hay excusas, es el plan que tenemos, es el proyecto que nosotros aceptamos y tendremos que trabajar para que vuelva a salir un Zabala. Con Tobi (Tobías Morínigo), estamos muy contentos, es un chico con mucha proyección. Así que seguiremos trabajando para que el chico pueda rendir al nivel que estaba Zabala”, expresó, reafirmando el compromiso del club con el desarrollo de sus talentos jóvenes.

Además, el asistente técnico no dejó de mencionar otra ausencia clave: “Después, obviamente, la ausencia de Seba (Carlos Sebastián Ferreira), creo que eso para nosotros fue fundamental. Así que seguiremos trabajando para encontrar soluciones”, agregó, señalando la importancia de recuperar a jugadores clave para el esquema del equipo.

En cuanto a las alternativas para cubrir la posición de Zabala, Díaz confirmó una competencia interna. “Tenemos tres laterales y los tres competirán por un lugar, de distintas características. Hoy nos decidimos por Tobi (Tobías Morínigo) porque lo vimos mejor, lo vimos un poquito más intenso y decidimos por él”, explicó sobre la elección en el último encuentro. Respecto al arbitraje, mantuvo la postura habitual de la institución: “Y del arbitraje nosotros no acostumbramos a hablar. Cada uno hace su análisis y está a la vista de todo”.

Finalmente, Emiliano Díaz valoró positivamente el desempeño defensivo del equipo ante un rival con un estilo de juego particular. “La verdad que el trabajo defensivo fue muy bueno. Sobre todo en el juego que proponen ellos, que eran todas pelotas cruzadas, pelotas aéreas. No había asociaciones, no había nada mecanizado. Era todo pelotazos largos a la espalda de los nuestros y la verdad que lo resolvieron bastante bien”, detalló sobre la eficacia de su línea defensiva.

Sobre la gestión de las tarjetas, justificó las sustituciones realizadas en el partido. “Y lo de las tarjetas, obviamente, los cambios veíamos que no estaban, que el partido estaba poco normal y veíamos que la línea de las faltas estaba muy dudosa. Entonces, para no tomar riesgo, tuvimos que sacar a los dos que estaban amonestados”, concluyó el asistente técnico, explicando la cautela para evitar expulsiones que comprometieran el desarrollo del juego.