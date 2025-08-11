Emiliano Díaz: “fuimos un desastre todos, lo único que tenemos que hacer es pedir disculpas por esta vergüenza”

“La idea es siempre lo que nosotros pregonamos, es sobre todo jugar asociado y tener varias oportunidades. Lo pudimos lograr por ahí en el primer partido, en campo ofensivo, y tratar de tener muchas chances de gol. Y hoy lo que no estamos consiguiendo es eso. La idea es siempre estar de mitad de cancha para adelante, hoy no teníamos las piezas. Thiago no nos devolvieron de la selección, por ahí a Faustino Barone todavía le falta un poco más de rodaje. Y ahora nada, a replantearse todo de vuelta, porque lo que pasó en estos dos partidos, sabemos que sentimos mucho el golpe del Clásico, pensábamos que no lo íbamos a sentir, porque fue una gran semana. Hoy lo único que se le puede pedir es disculpas al hincha, y la verdad lo que sentimos nosotros, más que nada es vergüenza, porque no estamos acostumbrados a estas cosas, e intentaremos darlo de vuelta”.

El asistente técnico asumió la responsabilidad de la derrota en nombre de todo el equipo y no quiso señalar a jugadores en particular. “Hoy en general, hablar de uno puntual, creo que todos tenemos que poner la cara. Fuimos un desastre todos y lo único que tenemos que hacer es pedir disculpas por esta vergüenza. Porque la verdad que fue todo a nivel de parte del cuerpo técnico, jugadores, que somos los únicos responsables de todo esto. Hablar de alguien puntual, porque ninguno estuvo a la altura, tanto nosotros ni como la parte del grupo. Pedir disculpas y poner la cara. Hablar de alguien puntual me parece que no... Creo que en lo colectivo no funcionamos hoy.”