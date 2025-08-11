Guaraní 4-Olimpia 0: Paliza del Cacique al Decano

El Expreso, sin rumbo definido

La iniciativa la tuvo Olimpia, los goles los hizo Guaraní. La posesión sin precisión, sobre todo frente a la portería, no sirve de mucho, para no decir de nada.

Fernando Fernández se encontró con un rebote en la mediacancha y tras el traslado de derecha a izquierda asistió a Derlis Rodríguez, quien con unos movimientos dejó mareado a Cardozo para definir en el palo del mal parado Verza.

El Decano recurrió a los cambios posicionales para tratar de revertir la situación que se presentaba complicada de entrada. El que intentó pero que se pasó más en el suelo que de pie fue Iván Leguizamón.

Un tiro de esquina del argentino-palestino Manzur fue conectado por Barbotte que le ganó en el salto a Barreto para el 2-0, un resultado a esta altura ya lapidario para un elenco franjeado que necesitaba soluciones en el banco, recurriendo a jóvenes cuando que en los momentos adversos se requiere de los “peces gordos” que se encuentran fuera de servicio.

Por imperio de la circunstancias, Olimpia metió presión en el segundo tiempo, pero así como avanzó, más por pujanza que con fútbol atildado, también se entregó atrás. Gamarra y Capasso pudieron descontar, pero el arquero del Cacique sí respondió, no así el vulnerable guardián franjeado.

Asistencia aérea del inspirado Rodríguez a Alcides Benítez para la resolución de tijera del volante, 3-0.

Error de Quintana al dejar en bandeja el balón a Sánchez para la sutil definición del ecuatoriano de tres cuartos de cancha contra un Verza que parecía tener un imán de gol increíble.

Segundo clásico seguido perdido por Olimpia en Ciudad del Este y se le aproxima otro, contra Libertad. Con qué ánimo lo encarará, teniendo un entrenador senior al que lo sostiene su historia y un hijo que coquetea en redes con el Corinthians, aún con el rótulo de ayudante de campo. Todo mal.

Ramón Díaz: La mejor semana de trabajo

“Esta fue la mejor semana que trabajamos, por eso estamos confiados”, expresó entre otras cosas el director técnico de Olimpia, Ramón Ángel Díaz.

Asistiendo como siempre a la conferencia en compañía de su hijo Emiliano, fue el menor de los Díaz el que reconoció el crítico momento por el que atraviesa el Franjeado. “Le pedimos disculpas al hincha; sentimos vergüenza”.

El conductor del Expreso y su ayudante mencionaron su preocupación por el resultado, la forma en la que se dio el partido, el desorden y la falta de claridad del elenco.

Sobre sus posteos sobre el Corinthians, Emiliano aclaró: “Mi compromiso es 100 % con el club. Lo que pasa es que soy una persona muy agradecida. Tener un cariño por otro club no es tener la cabeza en otro lado. Elegí venir a Olimpia, nadie me obligó, teníamos ofertas diez veces mayores”, consignó.

De los cinco juegos dirigidos, los Díaz ganaron dos, empataron uno y perdieron dos.