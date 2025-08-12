Delicado presente franjeado

La reciente caída de Olimpia contra Guaraní, en Ciudad del Este, caló hondo, ocasionando una herida más profunda que la del superclásico frente a Cerro Porteño, también en la capital del Alto Paraná, por la amplitud del marcador: 4-0.

La derrota frente al acérrimo adversario había sido por diferencia mínima, de 3-2. La del pasado domingo puede hasta calificarse de “echatécnico”, pero como la llegada de Ramón Ángel Díaz es reciente, aún tiene crédito, por más reducido que sea.

El partido del domingo contra Libertad, a disputarse en Villa Elisa, a las 16:00, es clave, por la necesidad de superar la crisis y por lo pesado que resulta el rival.

Además de un mejor rendimiento del equipo, la afición franjeada reclama un mayor compromiso de los Díaz. El que corta la torta es Ramón, pero al darle protagonismo a su hijo Emiliano, a veces se mezclan los roles y las conferencias se prestan a confusiones, pues no siempre se puede pensar de la misma manera y los enfoques son distintos.

El regreso del capitán Richard Ortiz está cantado para el choque blanco y negro, toda vez que se encuentre en condiciones ideales. También se lo aguarda a Derlis González, quien realiza un reacondicionamiento físico de dos semanas, en plena competencia.

Por la Copa Paraguay 2025, el Decano lidiará el miércoles 3 de setiembre con Fernando de la Mora, en la División Intermedia. El enfrentamiento será en el estadio del General Caballero de Juan León Mallorquín, a las 16:00.

La actualidad franjeada es preocupante. La tendencia marca el posible cierre del año con un cuarto conductor para el Expreso, después de Martín Palermo, Fabián Bustos y Ramón. Tras cada paso en falso suena con fuerza el nombre de una gloria del club que se encuentra desocupado: Éver Almeida.