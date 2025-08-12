La “domada” de “Coto” Nogués a Dionisio Amarilla tras derrota de Olimpia

En una extensa publicación en X, el presidente de Olimpia, Rodrigo “Coto” Nogués retrucó al senador liberocartista Dionisio Amarilla, quien había publicado cuestionado al dirigente decano tras la derrota del domingo del Franjeado ante Guaraní.

“Coto Nogués ocúpate de hacer empanadas en Bar Nacional y deja de hundir al Olimpia. Ándate ya Coto”, publicó Amarilla.

Nogués, dueño de una de las más grandes productoras del país, le respondió asegurando que “todos los trabajos son dignos”, recordando que antes de llegar a la dirigencia pasó por distintos oficios: desde limpiar pisos y cocinar empanadas, tacos y lomitos, hasta organizar grandes festivales.

El titular decano afirmó que actualmente genera empleo directo para 1.300 personas e indirecto para 15.000 y enumeró logros como dirigente deportivo, al mismo tiempo de resaltar que maneja una deuda del club de US$ 60 millones que no fue contraída durante su gestión. “¿Vos qué hiciste por este país?“, cerró.

“Lavate la boca antes de hablar de mí”

En uno de los pasajes más duros, Nogués fustigó contra Amarilla: “Estamos en un mal momento, pero mi equipo y yo estamos construyendo el Olimpia del futuro. Vos estás en un lugar para ganar dinero a costa nuestra, tomando decisiones que van en contra del pueblo. Lávate la boca y límpiate los dedos antes de hablar o escribir sobre mí”.

Además, aprovechó para recordarle al liberocartista que, según registros del club, el senador no paga su cuota de socio desde 2021, acumulando una deuda de G. 5.385.600.

“Vos me querés afuera del Olimpia, yo te quiero afuera del Senado. ¡Escombro!”, cerró Nogués.

La mayoría de los internautas reaccionaron resaltando que la respuesta fue una “domada” del presidente decano al cuestionado legislador; es decir, que puso fin a la discusión. “Al fin alguien le pone en su lugar al charlatán este”, comentó uno de los usuarios.

Publicación completa del presidente de Olimpia

Estimado Dionisio:

Por suerte, no te conozco personalmente, pero te respondo solo porque sos una persona pública, igual que yo.

Todos los trabajos son dignos. Yo limpié pisos, diseñé flyers, hice empanadas, tacos y lomitos; empecé pasando música y terminé produciendo los festivales más grandes del país. Creo espacios y lugares que generan experiencias inolvidables para la gente. Le doy trabajo directo a 1.300 personas e indirecto a 15.000. ¿Vos qué hiciste por este país?

Yo estoy en este lugar dando mi tiempo y mi dinero sin ganar nada a cambio, y encima ya salí CAMPEÓN, una vez como Presidente y once veces como Directivo. Estoy construyendo un estadio nuevo, un nuevo centro de entrenamiento para las Divisiones Formativas y tenemos un nuevo espacio para Academias y vida social, manejando una deuda de 60 millones de dólares que yo no generé.

Estamos en un mal momento, pero mi equipo y yo estamos construyendo el Olimpia del futuro.

Vos estás en un lugar para ganar dinero a costa nuestra, tomando decisiones que van en contra del pueblo.

Lávate la boca y límpiate los dedos antes de hablar o escribir sobre mí.

Aprovecho para informarte que desde el 2021 no pagas tu cuota de socio en el club y debes G. 5.385.600. Vas a ayudar si te pones al día.

Vos me querés afuera del Olimpia, yo te quiero afuera del Senado.

¡Escombro!