Tutu Vargas, opción defensiva en Olimpia

Tutu Vargas, de 23 años, llegó recientemente a Olimpia, el Decano del fútbol paraguayo, proveniente de Guaraní, acumulando cinco presentaciones con la casaca franjeada. En 2024 militó en el Deportivo Santaní, en la División Intermedia.
El entrenador Ramón Díaz mueve sus piezas con el objetivo de conformar un equipo que pueda cortar la racha de tres juegos sin triunfos (dos derrotas y un empate).
Las entradas para el choque en Ka’arendy cuestan G. 30.000 en Graderías, 50.000 en Plateas y 80.000 en Preferencias. Las localidades nominales con presentación de cédula pueden ser adquiridas en los comercios mallorquinos Chamo Sport y Librería Tania Belén.
El viaje de la delegación al departamento del Alto Paraná está previsto para el sábado, luego del entrenamiento matinal a cumplirse en la Villa de Fernando de la Mora.