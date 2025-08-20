General Caballero JLM: Ka’arendy, a la espera de Olimpia

La comunidad altoparanaense de Juan León Mallorquín vivirá el domingo una verdadera fiesta futbolística con la presencia del Olimpia, que enfrentará al local General Caballero, en duelo marcado para las 16:00. Los franjeados deben cortar una racha de tres juegos sin triunfos.