General Caballero JLM: Ka’arendy, a la espera de Olimpia

La comunidad altoparanaense de Juan León Mallorquín vivirá el domingo una verdadera fiesta futbolística con la presencia del Olimpia, que enfrentará al local General Caballero, en duelo marcado para las 16:00. Los franjeados deben cortar una racha de tres juegos sin triunfos.

Por ABC Color
20 de agosto de 2025 - 16:06
El estadio Ka'arendy, con capacidad para 10.000 espectadores, recibirá el partido del domingo entre General Caballero y Olimpia, por el noveno capítulo del Clausura 2025.
Con siete puntos conquistados de los últimos nueve en disputa en el campeonato Clausura, General Caballero de Juan León Mallorquín desea prolongar su buen momento contra Olimpia, al que había goleado en la segunda rueda del Apertura en Villa Elisa por 3-0.

Los altoparanaenses se encuentran en la zona roja del descenso, por lo que necesitan el respaldo de su afición para sacar adelante el partido contra el más ganador de nuestro fútbol.

El choque entre militares y franjeados, por la novena fecha del campeonato Clausura 2025, se desarrollará en el estadio Ka’arendy, a las 16:00.

Las entradas cuestan 30.000 guaraníes en Graderías, 50.000 en Plateas y 80.000 en Preferencias. Las mismas pueden ser adquiridas en los locales mallorquinos Chamo Sport y Libería Tania Belén.

El entrenador del Rojo, Humberto Jesús Ovelar, no podrá contar con el lesionado volante Richard Salinas. Los candidatos a sistituirlo son Ronald Roa y Matías Schabus.

