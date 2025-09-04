Olimpia: Capitán para rato

El contrato de Richard Ortiz con Olimpia va hasta diciembre. El deseo es que la prolongación del acuerdo vaya hasta fines de 2027.
Lea más: Olimpia, estreno triunfal en la Copa Paraguay
El volante de contención cumple su tercer ciclo en el Decano. Se inició en el modesto 8 de Diciembre de Villa Ygatimí. Luego militó en el Sportivo Iteño, desde donde llegó al Bosque de Para Uno. También defendió los colores del Toluca de México y Libertad.
Richard, de 35 años, ostenta ocho títulos ligueros con Olimpia, más Copa y Supercopa Paraguay. A nivel de selección registra 39 presencias, 21 en Eliminatorias, 14 en amistosos y 4 por Copa América.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy