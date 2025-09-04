Olimpia

Olimpia: Capitán para rato

Las negociaciones entre la dirigencia de Olimpia y Richard Ortiz están avanzadas. El capitán franjeado extenderá su vínculo con el club por los próximos dos años.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2025 - 17:14
Richard Ortiz Bustos (22 de mayo de 1990), capitán de Olimpia.
El contrato de Richard Ortiz con Olimpia va hasta diciembre. El deseo es que la prolongación del acuerdo vaya hasta fines de 2027.

El volante de contención cumple su tercer ciclo en el Decano. Se inició en el modesto 8 de Diciembre de Villa Ygatimí. Luego militó en el Sportivo Iteño, desde donde llegó al Bosque de Para Uno. También defendió los colores del Toluca de México y Libertad.

Richard, de 35 años, ostenta ocho títulos ligueros con Olimpia, más Copa y Supercopa Paraguay. A nivel de selección registra 39 presencias, 21 en Eliminatorias, 14 en amistosos y 4 por Copa América.

