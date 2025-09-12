Con cinco cambios en el once, Olimpia va al Arsenio Erico

Después del “picotón” de la fecha pasada en el juego contra el 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, Olimpia se alista con cinco variantes en la formación que prepara el técnico Éver Hugo Almeida palpitando el encuentro del domingo frente a Nacional, a las 15:30, en el estadio Arsenio Erico.

Las fichas se mueven desde el arco, donde reaparecerá Lucas Verza, en lugar de Facundo Insfrán, al servicio de la selección nacional Sub 20. La defensa se mantiene, pero en el medio aparecerá Rodney Redes, que en el duelo en el norte estuvo ausente al estar al servicio de la selección mayor que ganó en Perú. Además se le hace un lugar al juvenil Alan Fabricio Ledesma, ante la necesidad de sumar los minutos en la regla del Sub 18.

En el ataque, se une otra vez la dupla Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira, a diferencia de los últimos diez partidos. Alcaraz no estuvo elegible la ronda anterior, fue convocado por la Albirroja y Ferreira reapareció para el segundo tiempo frente al Gallo norteño luego de una larga etapa de recuperación.

Entonces, el once que se perfila es con Lucas Verza; Lucas Morales, Junior Barreto, Manuel Capasso y Alexis Cantero; Rodney Redes, Alan Ledesma, Richard Ortiz e Iván Leguizamón; Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira.