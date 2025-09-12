Nacional y Olimpia mantienen la sede pero adelantan el horario

De acuerdo con lo informado por el periodista Jorge “Chipi” Vera de ABC Cardinal, la causa principal para adelantar el horario, se debe a las refacciones que se están llevando a cabo en la “Visera”, específicamente de remodelaciones en el sector de plateas. Estas labores incluyen el desmontaje de las lumínicas, por lo que se decidió evitar que el partido avance durante las horas de menor luz natural.

Ante la situación de las remodelaciones en el sector de Platea del Arsenio Erico, la dirigencia de Nacional había solicitado a la Asociación Paraguaya de Fútbol un cambio de escenario para el encuentro. La opción planteada era el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa. No obstante, tras negociaciones entre ambas directivas, Olimpia accedió a mantener el partido en el Arsenio Erico, aceptando el adelanto del horario, que buscaba no depender de las luces artificiales.