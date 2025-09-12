Fútbol

Nacional y Olimpia mantienen la sede pero adelantan el horario

El enfrentamiento entre Nacional y Olimpia por la decimosegunda jornada del Torneo Clausura 2025 finalmente se mantiene en el estadio Arsenio Erico, como inicialmente se había programado, pero con una modificación en el horario de inicio. El partido, previsto para el domingo, ahora comenzará a las 15:30, una hora antes de lo establecido.

Por ABC Color
12 de septiembre de 2025 - 15:23
Estadio Arsenio Erico de Barrio Obrero albergará el duelo entre Nacional y Olimpia, programado para el domingo a las 15:30.
Gentileza

De acuerdo con lo informado por el periodista Jorge “Chipi” Vera de ABC Cardinal, la causa principal para adelantar el horario, se debe a las refacciones que se están llevando a cabo en la “Visera”, específicamente de remodelaciones en el sector de plateas. Estas labores incluyen el desmontaje de las lumínicas, por lo que se decidió evitar que el partido avance durante las horas de menor luz natural.

Ante la situación de las remodelaciones en el sector de Platea del Arsenio Erico, la dirigencia de Nacional había solicitado a la Asociación Paraguaya de Fútbol un cambio de escenario para el encuentro. La opción planteada era el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa. No obstante, tras negociaciones entre ambas directivas, Olimpia accedió a mantener el partido en el Arsenio Erico, aceptando el adelanto del horario, que buscaba no depender de las luces artificiales.

