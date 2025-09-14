Éver Almeida: “Tenemos que comenzar a creer que se puede”

“Fueron veinte minutos donde realmente Nacional hizo unos veinte minutos perfectos, vamos a decir así. Un equipo que llegó tres veces, hizo tres goles con mucha dinámica. No pudimos nosotros reaccionar ante, diríamos, la velocidad de juego de Nacional. Tuvimos algunos errores, claro, algunos errores. Y, y tenemos que aceptar que el rival fue realmente muy superior a nosotros, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo ya no tanto. Y que cometimos errores que rápidamente nos puso el, el partido en contra”, declaró el estratega.
Almeida también abordó el desafío de levantar al plantel, que ha sufrido varios reveses a lo largo del año. “Hay que comenzar a creer que se puede y entrar con un convencimiento mayor. Vienen muchos golpes desde atrás y como que en la primera instancia negativa, como que el equipo se afloja. Es un tema que lo tenemos que trabajar nosotros como cuerpo técnico, lo tenemos que trabajar y bastante. Tenemos que saber qué puede suceder, tenemos que, que saber reaccionar ante una situación así, cosa que nos está costando, no solamente ahora, nos costó en el partido anterior. Este, hay situaciones que, que sí las hemos visto, porque todavía, la verdad, todavía, la verdad, nosotros no conocemos las características de todos los muchachos”.
El técnico añadió: “La mayoría de ellos sí, pero en partidos así, a nivel de campeonato, nos falta un poco, nos faltan algunos. Acá no es cuestión tampoco de andar buscando culpables, nada. Es que tenemos que mejorar, tenemos que trabajar más en la reacción corta. Nuestro equipo de repente es un poquito trotador, le falta esa reacción corta. Hay que dársela y hay que creer y convencernos, y convencerlos de que nosotros podemos reaccionar. Tenemos que reaccionar y no cometer tantos errores por ansiedad, como nos está pasando”.
Almeida también se refirió a la inseguridad del equipo al recibir un golpe. “Hay un dicho en el fútbol, que se dice, de repente te aparecen los fantasmas. Es un equipo que cree que puede, trabaja como para poder hacer las cosas, pero le cuesta reaccionar al primer golpe, que es lo que nosotros tenemos que trabajar y convencernos, y convencerlos de que podemos reaccionar ante una situación así, que es lo que nos está costando”.
“De repente, en el segundo tiempo, buscando con algo diferente, el equipo se había plantado bien, pero recibimos un gol muy rápido. De todas maneras no decayó el equipo ahí y se acomodó mejor y tuvo alguna que otra intención. Tuvimos alguna opción para achicar el resultado, no digo para ganar, pero por lo menos para achicar el resultado y no la aprovechamos. Y sí, preocupa, claro que preocupa y en parte sabíamos que era difícil y sigue siendo difícil, pero hay que darle con todo. Hay que darle, meterle con todo, porque tenemos que salir, tenemos que salir. El Olimpia no puede estar así. Tiene y tiene buenos jugadores, Olimpia, tiene buenos jugadores, de repente nos falta eso que estamos hablando, ese convencimiento de que se puede más”, concluyó Almeida, enfatizando que el equipo debe encontrar la confianza para salir de la crisis.