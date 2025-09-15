Olimpia: de la humillante caída 4-1 a estar ¡décimo en la tabla!

Olimpia perdió 4-1 con Nacional en el comienzo de la segunda rueda y sufrió la segunda derrota consecutiva del quinto ciclo de Éver Hugo Almeida. El Decano, que había caído 3-2 con 2 de Mayo en la ronda anterior, recibió los primeros tres goles antes de la media hora, encajó el cuarto en el arranque de la complementaria y solo pudo descontar con el tanto de Richard Ortiz a los 48′.

El humillante tropiezo en el Arsenio Erico de Barrio Obrero y la victoria 3-2 de Recoleta FC sobre Sportivo Trinidense descendieron al Franjeado al décimo puesto de la tabla de posiciones del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay: tiene 12 puntos, 1 más que el penúltimo y 7 con relación al último, mientras que continúa a 13 unidades del puntero Guaraní.

Olimpia también bajó en el acumulativo

Por su lado, el Rey de Copas bajó del quinto al sexto lugar del acumulativo (Apertura+Clausura): con 45 puntos, siendo superado por el Tricolor (47), permanece en zona de Copa Sudamericana, pero con 3 unidades de ventaja sobre el Canario (42), el último en puestos de clasificación, y 5 con respecto a Sportivo Ameliano, octavo y fuera de las ubicaciones continentales.

Lea más: Olimpia: ¿A cuántos puntos quedó de la Copa Libertadores 2026?