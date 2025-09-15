Olimpia

Olimpia: ¿A cuántos puntos quedó de la Copa Libertadores?

Olimpia perdió 4-1 con Nacional, encadenó la segunda derrota consecutiva y descendió un lugar en la tabla acumulativa.

Por ABC Color
15 de septiembre de 2025 - 07:05
Los jugadores de Olimpia dejan el campo de juego al finalizar el primer tiempo del partido frente a Nacional por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia dejan el campo de juego al finalizar el primer tiempo del partido frente a Nacional por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Olimpia está cada vez más lejos de la Copa Libertadores 2026 a pesar de que Guaraní y Cerro Porteño tampoco sumaron en la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Decano no solo desaprovechó la oportunidad de descontar al Aborigen y al Ciclón sino que, fue superado por Nacional en el acumulativo luego de la derrota 4-1 en el Arsenio Erico.

El Franjeado permanece con 45 unidades, pero ahora es sexto y aventaja solamente por 3 puntos al último en zona continental, Recoleta FC (42). El Rey de Copas ocupa puesto de Copa Sudamericana y está a 15 de Cerro Porteño, el primer posicionado en Copa Libertadores. El Ciclón es tercero con 60, 1 menos que Libertad y 3 con relación a Guaraní, líder con 63.

Los jugadores de Olimpia dejan el campo de juego al finalizar el primer tiempo del partido frente a Nacional por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia dejan el campo de juego al finalizar el primer tiempo del partido frente a Nacional por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

El otro camino a la Copa Libertadores

Olimpia tiene una última vía a Copa Libertadores si no remonta en las 10 fechas restantes del campeonato: la Copa Paraguay. El certamen otorga al campeón (vice o tercero) el cuarto boleto (Paraguay 4, a Fase 1) al torneo internacional más importante del continente. El Decano eliminó a Fernando de la Mora (3-0) y medirá en octavos a Atlético Tembetary (fecha a confirmar).

