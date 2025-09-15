Olimpia: ¿A cuántos puntos quedó de la Copa Libertadores?

Olimpia está cada vez más lejos de la Copa Libertadores 2026 a pesar de que Guaraní y Cerro Porteño tampoco sumaron en la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Decano no solo desaprovechó la oportunidad de descontar al Aborigen y al Ciclón sino que, fue superado por Nacional en el acumulativo luego de la derrota 4-1 en el Arsenio Erico.

Lea más: Olimpia: de la derrota 4-1 a quedar ¡décimo en la tabla!

El Franjeado permanece con 45 unidades, pero ahora es sexto y aventaja solamente por 3 puntos al último en zona continental, Recoleta FC (42). El Rey de Copas ocupa puesto de Copa Sudamericana y está a 15 de Cerro Porteño, el primer posicionado en Copa Libertadores. El Ciclón es tercero con 60, 1 menos que Libertad y 3 con relación a Guaraní, líder con 63.

El otro camino a la Copa Libertadores

Olimpia tiene una última vía a Copa Libertadores si no remonta en las 10 fechas restantes del campeonato: la Copa Paraguay. El certamen otorga al campeón (vice o tercero) el cuarto boleto (Paraguay 4, a Fase 1) al torneo internacional más importante del continente. El Decano eliminó a Fernando de la Mora (3-0) y medirá en octavos a Atlético Tembetary (fecha a confirmar).