Olimpia: ¿A cuántos puntos está de la Copa Libertadores en el acumulativo?

Papelón de Olimpia en la Copa Paraguay 2025: el Decano quedó eliminado del único certamen en el que dependía de sí para clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Por ABC Color
25 de septiembre de 2025 - 11:45
Los jugadores de Olimpia abandonar el campo de juego después de la eliminación de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.Arcenio Acuña

Olimpia sufrió un nuevo golpe en el año: ¡quedó eliminado de la Copa Paraguay 2025 ante el último de todas las tablas! La derrota 4-2 por penales frente a Atlético Tembetary, tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, no solo significó el adiós al certamen nacional sino que también, a la posibilidad más factible de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

El Franjeado queda con un solo camino al certamen de clubes más importante del continente: el acumulativo. Pero a falta de 27 puntos por disputar para finalizar el torneo Clausura 2025 y la temporada de Liga, el Rey de Copas está a 18 unidades de la zona de clasificación: Es sexto con 46 y tiene por delante a Nacional con 47 a Sportivo Trinidense con 55 y a Cerro Porteño con 64.

La cronología de la eliminación de Copa Paraguay

