Olimpia: ¿A cuántos puntos está de la Copa Libertadores en el acumulativo?

Olimpia sufrió un nuevo golpe en el año: ¡quedó eliminado de la Copa Paraguay 2025 ante el último de todas las tablas! La derrota 4-2 por penales frente a Atlético Tembetary, tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, no solo significó el adiós al certamen nacional sino que también, a la posibilidad más factible de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

El Franjeado queda con un solo camino al certamen de clubes más importante del continente: el acumulativo. Pero a falta de 27 puntos por disputar para finalizar el torneo Clausura 2025 y la temporada de Liga, el Rey de Copas está a 18 unidades de la zona de clasificación: Es sexto con 46 y tiene por delante a Nacional con 47 a Sportivo Trinidense con 55 y a Cerro Porteño con 64.

La cronología de la eliminación de Copa Paraguay