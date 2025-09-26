Negociaciones en Olimpia quedan sin efecto

El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués Bazán, señaló que los nueve partidos que le restan a la temporada franjeada serán claves para la evaluación de los atletas.

No está contemplada la rescisión de contratos o el paso a la Reserva por bajo rendimiento.

Si bien existe un gran respeto a la figura del entrenador Éver Almeida, la continuidad de La Leyenda en el próximo ciclo tampoco está asegurada.

Los cambios de conductores del Expreso marcan la magra temporada, iniciada con Martín Palermo, sustituido por Fabián Bustos, reemplazado posteriormente por Ramón Díaz (todos argentinos).

Los franjeados llevan 44 juegos en este 2025, con un pobre balance para un grande de 13 triunfos, 16 empates y 15 derrotas.

La golpeada plantilla se prepara para un nuevo duelo contra Tembetary, esta vez por el torneo Clausura. El “match” contra los rojiverdes está fijado para el lunes, en Villa Elisa, a las 19:30.

La eliminación del miércoles de la Copa Paraguay a manos de los nómadas, en penales, caló hondo, dejando al más ganador de nuestro fútbol prácticamente sin posibilidades de clasificación a la Copa Libertadores.

Un aspecto a tener en cuenta guarda relación con la inclusión de juveniles para cumplir con el reglamento, que exige que los clubes totalicen 900 minutos con nacidos en 2007 en adelante durante todo el certamen.

El delantero Hugo Ricardo Benítez, de 18 años, hermano de Hugo Adrián Benítez, cedido a Nacional, debutaría contra los nómadas.