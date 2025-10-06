A qué hora juega San Lorenzo vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Olimpia enfrenta hoy a San Lorenzo de Almagro por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025. Las Franjeadas enfrentan a las Santitas en el estadio Florencio Solá de la ciudad de Banfield, Provincia de Buenos Aires: arranca a las 16:00, hora de Paraguay. Las dirigidas por Roberto Stegmayer están obligadas a ganar para continuar con vida. En el debut, las paraguayas habían perdido 2-0 con Colo Colo. Los hinchas pueden seguir el partido en el canal de Youtube de Conmebol Libertadores.
Lea más: El histórico triunfo de Marcelo Aguirre al campeón olímpico
San Lorenzo vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 16:00 horas
Argentina: 16:00 horas
Brasil: 16:00 horas
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Uruguay: 16:00 horas
Chile: 16:00 horas
Ecuador: 14:00 horas
Colombia: 14:00 horas
Perú: 14:00 horas
Venezuela: 15:00 horas
Bolivia: 15:00 horas
El Salvador: 13:00 horas
México: 13:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
Estados Unidos - Este: 14:00 horas
Inglaterra: 20:00 horas
España: 21:00 horas
Bélgica: 21:00 horas
Marruecos: 21:00 horas
Sudáfrica: 21:00 horas
San Lorenzo vs. Olimpia: ¿Dónde ver en vivo hoy?
Conmebol Libertadores en Youtube