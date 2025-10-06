Marcelo Aguirre derrotó al campeón olímpico en París 2024 y ex número uno del mundo del Tenis de Mesa. El paraguayo logró uno de los tres puntos del triunfo 3-2 del SV Werder Bremen sobre 1. FC Saarbrücken-TT: el mesatenista de 32 años superó 3-1 a Fan Zhendong con parciales 12-10, 6-11, 11-6 y 11-6 por la quinta fecha de la Bundesliga de la modalidad deportiva.
Video: El histórico triunfo de Marcelo Aguirre al campeón olímpico y ex uno del mundo
