Video: El histórico triunfo de Marcelo Aguirre al campeón olímpico y ex uno del mundo

Histórico: Marcelo Aguirre venció al campeón olímpico y ex número uno del mundo del Tenis de Mesa. El paraguayo logró uno de los tres puntos de la victoria 3-2 del SV Werder Bremen sobre 1. FC Saarbrücken-TT por la Bundesliga de Alemania.