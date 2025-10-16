Olimpia: Equipo con sólido bloque defensivo

El Decano del fútbol paraguayo, Olimpia, enfrentará el domingo a Cerro Porteño, en La Nueva Olla, a las 17:30, por la 17ª ronda y una semana después lidiará con el puntero Guaraní, en el choque añejo del 26 a cumplirse en Capiatá, en el mismo horario.

La línea de cinco en la retaguardia es una marca de Éver Almeida. Ese dispositivo no significa que el elenco franjeado vaya a colgarse del travesaño. La idea es contar con firmeza en la última línea y a partir de allí dañar al adversario que, por su condición de local y campeonable, se presume tomará la iniciativa.

La formación preparada por La Leyenda para el choque con el acérrimo rival está compuesta por: Gastón Olveira (32); Lucas Morales (25), Gustavo Vargas (23), Axel Alfonzo (21), Héctor David Martínez (27) y Jesús Abel Paredes (28); Rodney Redes (25), Hugo Lorenzo Quintana (23), Richard Ortiz (35) e Iván Leguizamón (23); Carlos Sebastián Ferreira (27). Promedio de edad: 26,2 años.

Los aficionados agotaron este miércoles “en un flash” las 1.300 localidades puestas a la venta en el Bosque de Para Uno.