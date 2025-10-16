Éver Almeida, la “leyenda” que va aumentando su marca en los clásicos

A sus 77 años, Almeida afrontará su decimocuarto clásico en el rol de director técnico, cifra que se desprende de cinco ciclos al mando de Olimpia desde 1993. Como entrenador, posee un registro de 3 victorias, 2 derrotas y 9 empates en Superclásicos paraguayos. En total, sumando sus roles de arquero y conductor, Almeida estuvo presente en 84 clásicos, con un balance de 25 victorias, 33 empates y 27 derrotas antes del partido de este domingo.

En su etapa como futbolista, Almeida defendió el arco franjeado en 71 encuentros oficiales ante Cerro Porteño. De esos, 57 fueron por el torneo local —siendo el jugador con más clásicos disputados en la Primera División—. Como arquero, su historial se resume en 71 partidos jugados, con 22 victorias, 24 empates y 25 derrotas.

El recorrido de Almeida en los Superclásicos lo posiciona como un referente absoluto para Olimpia y el fútbol paraguayo. Su experiencia y temple para afrontar los partidos de máxima presión lo convierten en una figura irrepetible, cuyos registros en ambas facetas, jugador y entrenador, evidencian su extraordinario aporte. Mientras la “leyenda” prepara su clásico número 85, su rival en el banco de Cerro, Jorge Bava, afrontará por primera vez un enfrentamiento de estas características, marcando un contraste generacional en el emblemático encuentro.

Tras la derrota ante Recoleta en la ronda anterior (Fecha 16), el experimentado conductor franjeado, en tono de broma, expresó su deseo sobre el próximo duelo frente a Cerro Porteño: “Ojalá que se dé lo que siempre dicen que el que está peor gana, ojalá que sea así. Nosotros pensamos trabajar para ganarlo. Evidentemente que es así, vamos a ver. Yo tengo jugado 71 clásicos, quizás pueda sacar algo de algunos de ellos, pero sí, es un partido importantísimo para nosotros como todos los que hemos jugado”.

