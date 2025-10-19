El picante momento de Gastón Olveira tras la finalización del Superclásico

La figura estelar del encuentro fue el arquero uruguayo de Olimpia, Gastón Olveira, quien se erigió como un muro inexpugnable. El guardameta tuvo una tarde sobresaliente en Barrio Obrero al contener en dos ocasiones los penales ejecutados por el atacante argentino Jonatan Torres (el primero se tuvo que repetir por adelantamiento). Sus intervenciones providenciales y su manejo en momentos cruciales evitaron que Cerro Porteño se quedara con los tres puntos en su feudo, desempeñando un papel crucial para los intereses de su equipo.

Sin embargo, el drama no terminó con el pitazo final. Finalizado el encuentro, mientras el guardameta charrúa ofrecía declaraciones a la televisión, se produjo un lamentable incidente: un individuo de Cerro Porteño intentó agredir al portero. Esto provocó una reacción airada por parte del propio jugador: “¿Qué hacés la C... de tu madre? Muerto, ¿qué hacés muerto? La C... de tu madre”, respondió Olveira ante la agresión. Ante esta situación, miembros de la jefatura de prensa acudieron rápidamente a intervenir y decidieron suspender la entrevista, argumentando que no existían las garantías de seguridad necesarias para continuar con la nota.