El picante momento de Gastón Olveira tras la finalización del Superclásico

El último superclásico de la temporada finalizó con un empate 1-1 entre Olimpia y Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla. Este resultado, si bien valioso para el Decano, compromete las aspiraciones del Ciclón en la carrera por el título del Torneo Clausura 2025. El partido, disputado con gran intensidad, dejó un episodio particular y dramático que tuvo como protagonista excluyente al portero Gastón Olveira, tanto durante como después del encuentro.

Por ABC Color
19 de octubre de 2025 - 20:29
Los jugadores de Olimpia se retiran del campo tras la finalización de la primera etapa del superclásico disputado en el estadio La Nueva Olla.
La figura estelar del encuentro fue el arquero uruguayo de Olimpia, Gastón Olveira, quien se erigió como un muro inexpugnable. El guardameta tuvo una tarde sobresaliente en Barrio Obrero al contener en dos ocasiones los penales ejecutados por el atacante argentino Jonatan Torres (el primero se tuvo que repetir por adelantamiento). Sus intervenciones providenciales y su manejo en momentos cruciales evitaron que Cerro Porteño se quedara con los tres puntos en su feudo, desempeñando un papel crucial para los intereses de su equipo.

Sin embargo, el drama no terminó con el pitazo final. Finalizado el encuentro, mientras el guardameta charrúa ofrecía declaraciones a la televisión, se produjo un lamentable incidente: un individuo de Cerro Porteño intentó agredir al portero. Esto provocó una reacción airada por parte del propio jugador: “¿Qué hacés la C... de tu madre? Muerto, ¿qué hacés muerto? La C... de tu madre”, respondió Olveira ante la agresión. Ante esta situación, miembros de la jefatura de prensa acudieron rápidamente a intervenir y decidieron suspender la entrevista, argumentando que no existían las garantías de seguridad necesarias para continuar con la nota.