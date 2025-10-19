Gastón Olveira, figura del clásico, tapando dos penales a Jonatan Torres

La acción que desató la polémica y la tensión ocurrió cerca del último cuarto de hora. Tras una jugada de ataque de Cerro Porteño, el árbitro principal Juan Gabriel Benítez, a instancias del VAR, sancionó la pena máxima a favor del ‘Ciclón’. La decisión se basó en una imprudente infracción del defensor de Olimpia Héctor David Martínez, quien fue anticipado por Juan Manuel Iturbe tras un centro de Ignacio Aliseda desde la izquierda y en su intento de rechazar, llegando a destiempo, metió la patada imprudentemente a la altura de la rodilla izquierda del atacante azulgrana.

Jonatan Torres asumió la responsabilidad de la ejecución, pero su primer disparo fue neutralizado de manera soberbia por Gastón Olveira. El portero uruguayo adivinó la intención y contuvo el remate, que salió centrado, desviándolo con la pierna derecha. Inmediatamente después, el rebote quedó servido en el área y, en un acto de puro instinto, Olveira volvió a intervenir providencialmente para evitar un autogol de su compañero Axel Alfonzo en el área chica.

Sin embargo, a pesar de esta doble atajada monumental, el drama se prolongó. El juez Juan Gabriel Benítez fue advertido desde el VAR y ordenó repetir el lanzamiento. La razón: el portero uruguayo se había adelantado claramente, teniendo ambos pies por delante de la línea de sentencia al momento del contacto del atacante con el balón, decisión que daba la revancha al delantero argentino, con la posibilidad de reivindicarse.

Con el estadio conteniendo el aliento, el guion se repitió. Jonatan Torres volvió a pararse frente al balón, pero la jerarquía del guardameta charrúa se impuso nuevamente. En la repetición del penal, Olveira demostró su temple, eligió el sector correcto y, esta vez con un manotazo abajo, le ganó el duelo por segunda ocasión al atacante azulgrana, manteniendo momentáneamente la mínima diferencia a favor del ‘Decano’ y firmando una actuación que ya es parte de la historia grande del Superclásico paraguayo.