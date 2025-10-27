Dolor de cabeza para Éver Hugo Almeida con las recientes expulsiones

Durante el “clásico más añejo”, que tuvo lugar ayer frente a Guaraní, el árbitro Derlis Benítez expulsó a los mediocampistas Alex Franco y Javier Domínguez, dejando a Olimpia. Esta situación se suma a la vivida una semana antes, en el superclásico ante Cerro Porteño, donde Jesús Abel Paredes y el capitán Richard Ortiz recibieron la tarjeta roja. La problemática no se limita a los duelos clásicos. En jornadas anteriores de este mismo Torneo Clausura, Olimpia ya había sufrido la expulsión de Gustavo Vargas durante el encuentro contra Luqueño en Ciudad del Este, y la de Alan Ledesma ante Recoleta en Villa Elisa.

La serie de sanciones resulta especialmente crítica debido a que tres de los cuatro expulsados en los clásicos son mediocampistas centrales. Esta circunstancia deja la zona medular del equipo prácticamente desierta, afectando al armado del equipo de cara al siguiente partido. El entrenador Éver Almeida enfrenta un gran desafío de cara al próximo “clásico blanco y negro” contra Libertad. A las bajas por suspensión se suma la ausencia de Rodrigo Pérez, quien se encuentra lesionado. Esta situación obliga al cuerpo técnico a barajar las variantes que le queda.

Tras la derrota en el clásico añejo, el experimentado conductor del equipo franjeado expresó su inquietud: “No va a ser fácil para nosotros, porque de repente, eh, cuatro expulsados en dos partidos es mucho, es mucho. Nosotros tenemos un plantel bastante corto”.

El técnico remarcó cómo la situación impacta directamente en el mediocampo del equipo: “Nosotros ya así con estas dos expulsiones nos quedamos sin volante central prácticamente, está Richard Ortiz afuera, está el lastimado Rodrigo Pérez, son situaciones que se dan, que nos obligan a nosotros a tratar de pensar, porque nosotros queremos terminar el año lo más alto posible, mantener la clasificación a la Sudamericana, es nuestra idea y cada partido tratar de salir un poco con la aprobación de la gente, como creo que hoy (ayer) los muchachos van aprobados por el público”.

